İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'nde 'makas' atan sürücü kaza yaptı.

Hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler, otomobilin sürücüsü S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hakkında "arka arkaya birden fazla şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.

Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, otomobilin 'makas' atarak hızla ilerlediği yer alıyor. Görüntünün devamında ise kazaya karışan aracın hasarlı hali ve trafik yoğunluğu bulunuyor.