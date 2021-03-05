Önceki gün Esenler’de yaşanan olayda, kendisini maske takması konusunda uyaran polisle tartışan kişi, tartışmanın büyümesi sonucunda gözaltına alınmıştı.

Polisin darp ettiğini iddia etmişti

Gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişi, polisin kendisini darp ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

“3-5 kişilerdi, kafama defalarca vurdular, elektrik verdiler” sözleriyle polisleri suçlayan kişi, polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu ve polislerin şiddet uygulayarak kendisini ayılttıklarını öne sürdü.

Gerçek, güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı

Kişinin iddiası üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kişinin kafasını nezarethanenin demir kapı ve parmaklıklarına defalarca vurduğu görüldü.

Polisin, kişinin kendisine zarar vermesini engelleme çabaları da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kişinin “küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı”, “alıkoyma” gibi suçlardan 17 suç kaydının bulunduğu da açıklandı.