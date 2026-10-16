Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 13'üncü eylül ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 normallerinde 20,9 derece olan eylül ayı Türkiye ortalama sıcaklığı, 2026'nın aynı döneminde 21,5 derece olarak hesaplandı.

Eylül ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 42,4 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye genelinde 2 yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklıklar yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri civarında seyrederken; Gökçeada, Ödemiş, Aydın, Nazilli, Bodrum, Manavgat, Antalya, Alanya, Fethiye, Mersin, Isparta, Kaş, Demre, Kangal, Bartın, Başkale, Karakoçan, Van, Ağrı, Cizre ve Şırnak çevrelerinde normallerin üzerinde gerçekleşti.

Bölgelere göre sıcaklık analizi

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,6 derece iken, bu yıl 20,9 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 5,6 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık 36,7 dereceyle Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde 22,2 derece olan uzun yıllar ortalaması, geride kalan ayda 22,7 derece olarak kaydedildi. Bölgenin en düşük sıcaklığı 1,7 dereceyle Kütahya'nın Simav ilçesinde, en yüksek sıcaklığı ise 40,5 dereceyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde belirlendi.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 24,1 dereceden 24,8 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 dereceyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 41,6 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde eylül ayı uzun yıllar ortalaması olan 18,3 derece, bu yıl 18,6 derece olarak gerçekleşti. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık 35,6 dereceyle Çankırı'da kayıtlara geçti.

Karadeniz Bölgesi'nde 19,2 derece olan uzun yıllar normalleri, eylülde 19,4 dereceye ulaştı. Bölgenin en düşük sıcaklığı 3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklığı ise 38,2 dereceyle Sinop'un Boyabat ilçesinde kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar belirgin artış göstererek uzun yıllar ortalaması olan 18,5 dereceden 19,5 dereceye yükseldi. Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,6 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 36,6 dereceyle Malatya'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 25,9 derece olan eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, bu dönemde 26,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 12,1 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 42,4 dereceyle Cizre'de kayıtlara girdi.