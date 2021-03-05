Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da iki köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da artan koronavirüs vakaları üzerine iki köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Göle ilçesine bağlı Dedekılıç ve Durançam köylerinde son zamanlarda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarında artış yaşandı.
Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla iki köy karantinaya alındı.
Köylere giriş ve çıkışlar da durduruldu.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
Son Haberler
- 13:57
- 13:59
- 13:36
- 13:33
- 13:29
Sıradaki Haber
Eskişehir’de sobadan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz