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Türkiye
AA 20.07.2026 19:16

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Ankara'da yarın 08.00-00.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, ana içme suyu iletim hattında gerçekleştirilecek arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz Salı günü 08.00-00.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Yenimahalle'de, Turgut Özal, Susuz, Ata ve Yeni Batı mahalleleri ile Dempa Sanayi Sitesi. Etimesgut'ta, Göksu, Şehit Osman Avcı, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent ve Devlet mahalleleri. Kahramankazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler Sanayi Sitesi."

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