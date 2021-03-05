İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus, Mehmetçik ve Hacırahat caddeleri başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda koronavirüs denetimleri yaptı.

Son bir aydaki denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 85 kişi ve bir işletmeye 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, tedbirlere uymayan 6 iş yeri sahibini de uyardı.