Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya’da tedbirlere uymayanlara 253 bin 800 lira ceza
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ile işletmelere 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek yerlerinden Cumhuriyet, Lise, Ulus, Mehmetçik ve Hacırahat caddeleri başta olmak üzere park, otobüs durağı ve pazar yeri gibi alanlarda koronavirüs denetimleri yaptı.
Son bir aydaki denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 85 kişi ve bir işletmeye 253 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Ekipler, tedbirlere uymayan 6 iş yeri sahibini de uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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