İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı Dinamik Denetim Modeli Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Yerlikaya, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek toplantıya başladı.

Yerlikaya, dünyanın 14'üncü büyük kenti olan İstanbul'da bir yıldır salgınla mücadele ettiklerini belirterek, "Ülkemizde ve İstanbul'da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile Kontrollü Normalleşme Dönemine geçildiğini anımsatan Yerlikaya, bu yeni süreçte "Dinamik Denetim Modeli" ile denetimlerin hayatın her alanında artarak devam ettiğini vurguladı.

"Boğaz'ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli"

Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekanlar olmak üzere bütün işletmeleri ziyaret ederek, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya şöyle konuştu

"Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbul'umuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğaz'ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul'da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mavi kategorinin hedeflendiğini, hem tanıtmanın hem anlatmanın hem de uyarmanın bütün yöneticilerin vazifesi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, sürecin itinayla ve dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirterek, sürecin en az sıkıntıyla atlatılması temennisinde bulundu.

Toplantı, belediye başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.