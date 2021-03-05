Samsun'da Y.B'nin bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çekti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikamet adresi Giresun olan kadının Samsun'da olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Y.B, Güvenlik Şube ekiplerine teslim edildi.