Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada şehitlere hakarete gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Samsun'da Y.B'nin bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çekti.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikamet adresi Giresun olan kadının Samsun'da olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Y.B, Güvenlik Şube ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Sosyal Medya
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