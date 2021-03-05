Kentte 1960’lı yılların ortalarında 350 bin metrekarelik alan, büyük taşlarla, kum ve balçıkla doldurularak deniz dolgu alanı olarak kazanıldı.

Şehir merkezinin 3’te 1’ini oluşturan bu alanda ilk etapta 3 katlı yapılara izin verilse de, zamanla yüksek katlı binalar inşa edildi.

Kamu kurumlarının da yer aldığı bu alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.

Kentsel dönüşüm için harekete geçildi

Dolgu alanının 173 bin metrekarelik kısmındaki riskli durumda olan 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm için harekete geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede, kentin kültürü ve mimarisi dikkate alınarak daha az katlı yapılar inşa edilecek.

Tahliyelerin ardından ilk kepçe vuruldu

118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutun tahliye edildiği 23 hektarlık alana ilk kepçe vuruldu.

Çalışmaları Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin ve vatandaşlar izledi.