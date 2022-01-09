Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, B.C'yi merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde gözaltına aldı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.