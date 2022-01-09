Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli Siirt'te yakalandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, B.C'yi merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi'nde gözaltına aldı.
Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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