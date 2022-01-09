Antalya’nın Kepez ilçesinde 7 Ocak'ta Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi Melih Akçelik, köpeklere bakmak için geldiği adreste, 73 yaşındaki Kazım T.'nin kulübeyi baltayla yıkmaya çalıştığını gördü.

Eşiyle birlikte kulübenin bir bölümünü yıkan Kazım T.'ye engel olmak isteyen 57 yaşındaki emekli polis memuru Faruk Çavuş, saldırıya uğradı.

Kazım T.'nin önce eşi elindeki dal parçası ile Çavuş'a saldırdı. Acıyla başını eğen Faruk Çavuş'a bu kez Kazım T., elindeki baltayla kafasına vurdu.

Başından yaralanan Faruk Çavuş olay yerinde bayıldı, çifti engellemeye çalışan Melih Akçelik’te darbedildi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

“Melih olmasa belki yaşamıyordum”

Hastaneye kaldırılan Faruk Çavuş, iki gün yoğun bakımda kaldı.

Faruk Çavuş, Melih Akçelik sayesinde ölümden döndüğünü söyleyerek, “O an yanımda arkadaşım Melih olmasa, belki şu an yaşamıyor olacaktım” dedi.

Çavuş, olayın meydana geldiği yerin 2B arazisi olduğunu anlattı:

“Belediye burada kamulaştırma yaptı ve bu arsanın yerine vatandaşa başka bir yer verildi. O bölgede felçli ve ameliyatlı 6 köpek var. Onlara buradaki kulübede bakıyordum. Hayvanlara bakmaya gittiğimde eski ev sahibi geldi. Ancak orası Milli Emlak'a kaldığı için neden yıkım yaptığını söyledim. Elinde balta vardı. Kulübeye vurup kırıyordu. Yaşananları cep telefonumla görüntülerken önce karısı elinde sopa ile vurdu. Ben eğilince balta ile kafama vurdular. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Şikayetçi oldum.”

“Onların sevabı sayesinde hayattayım”

Kulübeye koyduğu paranın olay sonrası kaybolduğunu iddia eden Çavuş, “Olaydan 2 saat önce 7 bin 550 dolar paramı oraya geçici olarak bırakmıştım. Zaten kilitliydi. O da kayıp. Beni darbedenlerin aldığını düşünüyorum. Haklarında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Bakması gereken yüzlerce felçli ve bakıma muhtaç köpek olduğunu vurgulayan Çavuş, onların bakımı için hastaneden erken çıktığını söyledi.

30 yıllık emekli polis olduğuna değinen Çavuş. “Bu yola baş koyduk. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Seversin sevmezsin bilmiyorum ama bunlar Allah'ın sessiz sahipsiz kulları. Birilerinin bunlara sahip çıkması lazım. Belki de onların sevabı sayesinde hayattayım” dedi.

Faruk Çavuş, başına balta ile vuran Kazım T.'nin tutuklanmayıp, ev hapsi ile cezalandırıldığını sözlerine ekledi.