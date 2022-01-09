Veteriner hekime coplu saldırı
Adana'da köpeğine yaptırdığı aşının fiyatını yüksek bulan bir kişi veteriner hekime copla saldırdı, kliniğe de zarar verdi.
Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 35 yaşındaki Osman Teker'e ait veteriner kliniğine gelen 44 yaşındaki A.Y., köpeğine karma aşı yaptırdı.
Uygulanan aşının 200 lira tutarındaki ücretini yüksek bulan A.Y, tartıştığı Teker'e yumruk, cop ve su ısıtıcısıyla saldırdı. Şüpheli A.Y. kliniğe de zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Klinik çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan Teker'in durumu iyi.
Veteriner hekim Teker'in şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Saldırıya tepki
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, veteriner hekimlerin hayvanların canlarını kurtarmak için görev yaptığını anlattı:
“Hayvansever birinin şiddet uygulamasını anlayamıyoruz. Veteriner hekimlerin 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası'na dahil edilmesini istiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz ve olayın takipçisiyiz."