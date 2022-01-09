Kayakçıları helikopter ile tepelere bırakıp oradan kaymalarını sağlayan bir spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Geçmiş yıllarda 200-250 sporcu bölgeye gelirken, bu yıl ise 375 sporcu kayak için gerekli başvuruları yaparak izin aldı.

Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, Çamlıhemşin sınırlarındaki Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için bu yıl, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi'ne lisans verdi. Heliski için özel olarak tasarlanmış iki helikopter gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayder Yaylası'na ulaştı.

Pilotlar ve diğer görevliler ise gelecek hafta başlayacak faaliyetler için hazırlıklarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Sezonu doldurduk"

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'nda son 8 yıldır heliski faaliyetini kendilerinin organize ettiğini söyledi. Geçen yıl zorlu salgın şartlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Haşimoğlu, talepte bu yıl ciddi artış yaşandığını aktardı.

Haşimoğlu, bu yıl 375 kişinin heliski yapacağını ifade ederek, "Süreyi 12 haftaya çıkardık. Mart sonuna kadar operasyon devam edecek. Genelde Avrupa ülkelerinden sporcular geliyor. İsviçre, Kanada, Fransa, İtalya dışında Rusya ve Amerika'dan da bir grup gelecek. Sezonu doldurduk. Elbette yerli grubumuz da var." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Alanı açmak için İkizdere ve Artvin'de istasyon kurmayı düşünüyoruz"

Talebin artması ile kayak alanlarının yetmemeye başladığına dikkati çeken Haşimoğlu, Heliski faaliyeti geniş lokasyonda yapıldığı için Ayder'e yakın yerler yetmediğini ve bu alanı açmak için önümüzdeki yıl İkizdere'de ve Artvin'de istasyon kurmayı düşündüklerini belirtti.

Öte yadan İkizdere'de, Ovit bölgesinde, Artvin'de ve Yusufeli'nin arka taraflarında heliski faaliyeti planlıyoruz dedi.

Haşimoğlu, bu sporda güvenliğin son derece önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sporcular güvenlik şartları nedeniyle de Türkiye'yi tercih ediyor. Çok detaylı güvenlik çalışması yürütüyoruz. Her dört sporcuya bir rehber tahsis ediyoruz. Sırt çantalarında GPRS sistemi var. Acil durumda, çığ gelme anında mandalı çekiyorlar. Air-bag sporcuyu havaya kaldırıyor ve çığ riski bitince kayağına devam ediyor. Çığ alanlarında kayılmaması için gün öncesi çığ analizleri yapılıyor. Çığ teknik ekipleri, bölgedeki karın 2 metre altından kar alarak inceliyor, analizi yapıldıktan sonra pist kayağa açılıyor. Bugüne kadar bir kazamız olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz."