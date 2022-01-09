Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Yunus Emre Yeşilyurt, babasına ait traktörü evin önünden yola çıkartmak istediği sırada şarampole devrildi.
Traktörün devrildiğini ve Yeşilyurt'un altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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