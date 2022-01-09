Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te pistlere yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, Erciyes Dağı'na akın etti.
Pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden Burak Erbildik, her sene geldiği Erciyes'te çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Faaliyetleri, sosyal tesisleri ve teleferikleri güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Kayseri Kış Sporları Kış Turizmi
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