Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, Erciyes Dağı'na akın etti.

Pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Burak Erbildik, her sene geldiği Erciyes'te çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Faaliyetleri, sosyal tesisleri ve teleferikleri güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz" dedi.