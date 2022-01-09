Safranbolu'dan Karabük yönüne giden 28 yaşındaki Yalçın K. idaresindeki otomobil, Kurtuluş Mahallesi sanayi kavşağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Mustafa Mücahit Kaygısız'a çarptı.

Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.