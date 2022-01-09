Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Safranbolu'dan Karabük yönüne giden 28 yaşındaki Yalçın K. idaresindeki otomobil, Kurtuluş Mahallesi sanayi kavşağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Mustafa Mücahit Kaygısız'a çarptı.
Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Karabük
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