TEM Otoyolu’nda durarak bagajındaki beyzbol sopasıyla trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobilin camını kıran taksici, sürücüyü kolundan yaraladı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 SIM 56 plakalı otomobilin arkasında seyreden 34 TAZ 28 plakalı ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti.

Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek hızla uzaklaşmaya başladı.

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı.

Otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya çalıştı.

Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içindeki 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu.

Otoyolu kapatan taksi sürücüsü diğer yolcuların canını da tehlikeye attı. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y'yi kolundan yaraladı. Taksi sürücüsünün otoyolu kapatması ve beyzbol sopasıyla otomobile saldırma anları otomobilde bulunanlar tarafından anbean kayda alındı.

Öte yandan, yapılan saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi en yakın karakola giderek taksici hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olay sonrası kayıplara karışan taksi sürücüsünü arama çalışmalarını sürdürüyor.