Yüksekova Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgelerde zorlu çalışma yürüten ekipler, kardan tüneller oluşturdu.

Kapanan yolları açabilmek için güçlükle ilerleyen ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede, çığ riskine rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışıyor.