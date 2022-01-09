Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.
Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan R.K., İ.B., İ.A.K., B.Ö., B.K. ve L.N.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden R.K., İ.B., İ.A.K., B.K. ve L.N. tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri, 3 gün önce düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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