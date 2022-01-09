Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 860'ıncı gününde devam ediyor.

Hakkari'de 2008 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen kardeşi Kazım için Diyarbakır'a gelen ağabey Sinan Yüksekova oturma eylemine dahil oldu.

HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için bekleyişini sürdüren aileler tarafından karşılanan Yüksekova, eyleme katılmak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini söyledi.

Kardeşinin 14 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ve ona kavuşmak istediğini anlatan Yüksekova, "Kardeşimi HDP'den istemeye geldim. Kardeşim ve bir arkadaşı HDP'ye gidiyor, kandırılıp dağa götürülüyor" dedi.

Yüksekova, annesini ve babasını geçen yıl kaybettiğine değinerek ölmeden önce kardeşi için yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Anne ve babasının kardeşini göremeden vefat ettiğini vurgulayan Yüksekova, "Kardeşimin daha fazla geç olmadan gelip teslim olmasını ve bizimle yaşamasını istiyorum" dedi.