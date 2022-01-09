Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da horoz dövüşü baskını: 29 kişi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen horoz dövüşü operasyonunda 29 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Trabzon Jandarma ekipleri, Kaban Mahallesi'nde 49 yaşındaki C.A'ya ait eve, horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda evdeki alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.
Ekipler, evde bulunan 29 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari işlem yaptı.
Dövüş yaptırılan alan ve ev, jandarma tarafından mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Trabzon
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