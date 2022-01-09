Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Twitter/@kiyiemniyet]
İstanbul'da makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, Bebek önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-3 botu tarafından kurtarılarak, Anadolu Hisarı'na yanaştırıldığını duyurdu.
Bebek önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Anadolu Hisarı'na emniyetle yanaştırıldı.— KEGM (@kiyiemniyet) January 9, 2022
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Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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