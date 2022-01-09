Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 17:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan kamyonet ikiye bölündü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Tire ilçesinde sola dönmek isteyen kamyonete karşı yönden gelen kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen kamyonetteki iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Tire'den Torbalı istikametine seyreden Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki kamyonet, yolun solunda bulunan bir işletmeye girmek istedi.
Bu esnada karşı yönden gelen Murat Ç. yönetimindeki tanker, kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Tanker ise devrildi.
İki kişi yaralandı
Kaza sonucu, kamyonette bulunan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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