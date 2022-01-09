Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te arazi kavgası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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