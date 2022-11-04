Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 öğrenci hastaneye başvurdu
[Fotograf: İHA]
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 18 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
İlçedeki Türkaylar Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Öğretmenler tarafından mide bulantısı şikayetiyle Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülen 18 öğrenci, buradaki tetkiklerinin ardından evlerine gönderildi.
Hastanede yapılan tahlillerde, öğrencilerde herhangi bir zehirlenme belirtisine rastlanmadı.
Etiketler: Sinop Gıda Zehirlenmesi
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