İlçedeki Türkaylar Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Öğretmenler tarafından mide bulantısı şikayetiyle Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülen 18 öğrenci, buradaki tetkiklerinin ardından evlerine gönderildi.

Hastanede yapılan tahlillerde, öğrencilerde herhangi bir zehirlenme belirtisine rastlanmadı.