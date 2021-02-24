Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te terörle mücadele operasyonları hız kesmeden sürüyor. Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökbudak köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan 2021-28 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda yapılan arazi taramasında, uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele
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