İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökbudak köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan 2021-28 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda yapılan arazi taramasında, uzun namlulu silah ve şarjörü, AK-47 makineli tüfek ve şarjörü, tabanca, 71 fişek, el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.