Nepal’de sel kurbanlarını belirlemek için yakınlarından DNA örneği isteniyor

Nepal ve Tibet’te geçen hafta meydana gelen şiddetli sellerin ardından can kaybı 1.000’i aşarken, binlerce kişiden hâlâ haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri, sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere ulaşmaya ve mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.

Nepal’de yaklaşık 4.400 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor. Ülkedeki arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra kimliği belirlenemeyen ve gömülmek zorunda kalınan cenazelerin teşhis edilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

Polis DNA istedi

Nepal polisi, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örneği vermelerini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilerin ailelerinden taze kan örneği ve iki adet fotoğraf sağlamaları talep edildi. Bu örneklerin Katmandu’daki Nepal Polis Hastanesi’nin patoloji laboratuvarına veya en yakın polis merkezine teslim edilmesi istendi.





Yurt dışında bulunan kayıp kişilerin yakınlarından da yetkili bir laboratuvarda DNA profili oluşturmaları ve bu profilin dijital bir kopyasını Nepal polisine göndermeleri istendi. DNA örneklerinin, kimliği belirlenemeyen cenazelerin teşhis edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

592 yabancı

Nepal’in kayıp kişiler listesinde 592 yabancı da bulunuyor. Bunlar arasında Hindistan, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada vatandaşları yer alıyor. Kayıplar arasında bölgeye trekking yapmak için gelen turistlerin yanı sıra Tibet’teki Kailash Dağı’na giden Hindu hacılar da bulunuyor.

Felaketin ardından bazı bölgelerde yüzlerce kimliği belirlenemeyen cenaze toprağa verildi. Yetkililer, cenazelerin bozulmaya başlaması ve hastane ile morglarda yeterli alan bulunmaması nedeniyle bu cenazeleri gömmek zorunda kaldı.

Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları teşhis amaçlı sergileniyor

Katmandu’daki bir hastanenin önünde, hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları kimlik tespiti amacıyla sergilenirken, kayıp yakınları da sevdiklerinden haber alabilmek için hastanelere ve morglara başvuruyor.

Felaket, Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı.

Buzulun çökmesiyle başladı

Bir buzulun çökmesiyle başladı. Buz, kaya ve çamurdan oluşan büyük bir sel Nepal’in Çin sınırındaki bölgesine yayıldı.Sel suları ve toprak kaymaları yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirirken, bazı bölgeler dış dünyadan kopmuş durumda.