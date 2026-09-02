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Dünya
AA 02.09.2026 12:57

Google, Telegram ve Pinterest'e, Rusya'dan para cezası

Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 22,8 milyon ruble para cezası verildi.

Google, Telegram ve Pinterest'e, Rusya'dan para cezası

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, Google, Telegram ve Pinterest aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Telegram'ın yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 11,4 milyon ruble,Google'ın iki ayrı ihlal nedeniyle 7,6 milyon ruble ve Pinterest'in 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Pinterest hakkında ayrıca aşırılıkçı faaliyet çağrıları ile çocuklara ait yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle ayrı bir idari işlem başlatılırken şirkete bu kapsamda 8 milyon rubleye kadar ek para cezası verilebileceği bildirildi.

Toplam ceza borcu 20 milyar rubleden fazla

Rusya'da Google, Telegram ve Pinterest'in yanı sıra diğer yabancı internet platformlarına da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce para cezaları uygulanmıştı.

Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

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