Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2026 12:28

Japonya: Putin'in kötüleşen ilişkilerden Japonya'yı sorumlu tutması kabul edilemez

Japonya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki gergin ilişkilerden Tokyo'yu sorumlu tutmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Japonya: Putin'in kötüleşen ilişkilerden Japonya'yı sorumlu tutması kabul edilemez

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, Tokyo'da düzenlediği olağan basın toplantısında Rus lider Putin'in Japonya'yı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

İki ülke ilişkilerini "zorlu" olarak nitelendiren Kihara, "Japonya-Rusya ilişkilerinin mevcut zor durumu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığından kaynaklanmakta ve Japonya'nın bu durumdan sorumlu olduğunu ima eden açıklamalar kabul edilemez." dedi.

Kihara, Tokyo hükümetinin Kuril Adaları dahil "Kuzey Bölgeleri sorununun" çözüme kavuşturulmasına yönelik şimdiye kadar izlediği politikalarda "değişiklik olmadığını" belirtti.

'Sorumluluk yüzde yüz Japonya'nın'

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından dün Rus basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

"Tokyo'nun hiçbir neden yokken Moskova ile ilişkileri adım adım kötüleştirdiğini" savunan Putin, sorumluluğun "yüzde 100 Japonya'ya ait olduğunu" ileri sürmüştü.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

ETİKETLER
Japonya Kırgızistan Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
İtalya: Rus varlıklarının kullanımına karşı değiliz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Sulama kanalına düşen diğer kardeş de hayatını kaybetti
13:58
TRT Akademi’nin uluslararası eğitim ağı büyüyor
13:49
Alman savunma uzmanı Vad: Avrupa güvenliği için Türkiye’ye ihtiyaç var
13:48
Nepal’de sel kurbanlarını belirlemek için yakınlarından DNA örneği isteniyor
13:48
Soykırımcı İsrail'den İran'a tehdit
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeliği Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez
2 bin yıllık tarih Antalya'nın kalbinde, Kaleiçi'nde yaşatılıyor
2 bin yıllık tarih Antalya'nın kalbinde, Kaleiçi'nde yaşatılıyor
FOTO FOKUS
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ