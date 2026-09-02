Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2026 13:03

Soykırımcı İsrail'den İran'a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek, "Uçaklarımız kalkmaya hazır." tehdidinde bulundu.

Soykırımcı İsrail'den İran'a tehdit

Soykırımcı İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, İran'ın eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini yükselttiğini savunan Katz, "ABD ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze üzerinden dolayı saldırı başlatabileceğini öne süren Katz, "Uçaklarımız havalanmaya hazır" ifadeleriyle Tahran'ı tehdit etti.

ETİKETLER
Batı Şeria İran İsrail İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Google, Telegram ve Pinterest'e, Rusya'dan para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Sulama kanalına düşen diğer kardeş de hayatını kaybetti
13:58
TRT Akademi’nin uluslararası eğitim ağı büyüyor
13:49
Alman savunma uzmanı Vad: Avrupa güvenliği için Türkiye’ye ihtiyaç var
13:48
Nepal’de sel kurbanlarını belirlemek için yakınlarından DNA örneği isteniyor
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeliği Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez
13:48
Google, Telegram ve Pinterest'e, Rusya'dan para cezası
2 bin yıllık tarih Antalya'nın kalbinde, Kaleiçi'nde yaşatılıyor
2 bin yıllık tarih Antalya'nın kalbinde, Kaleiçi'nde yaşatılıyor
FOTO FOKUS
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ