Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 56 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 56 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Çevlik Sahili'nden 30 Aralık'ta balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ı arama çalışmaları, Çevlik ve Konacık sahili civarında sürdürülüyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, çalışmalar kapsamında belirlenen alanlarda dalış yapıyor.
Ali Nail Gündoğan, 30 Aralık 2020'de akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.
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