Buz tutan Çıldır Gölü üzerindeki etkinlikte, atlı kızak ve Eskimo usulü balık avı katılımcılar tarafından heyecanla izlendi. Katılımcılar kalın buz tabakasını kırarak ağ çekti. Ardından da soğuk havada ikram edilen Maraş dondurmasından tattılar.

Donan Çıldır Gölü üzerindeki program, renkli görüntülere sahne oldu. Buz üzerindeki yöresel halk oyunları ise büyük beğeni topladı.

Programa farklı illerden belediye başkanları, yerel yöneticiler ve şehir plancıları katıldı.

Düzenlenen törenle "Şehir Ödülleri Türkiye 2020" ödülleri de sahiplerini buldu.