Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yanarak kayan araç kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da trafikte yanarak kayan araç korku saçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Avcılar Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü, aracı yolun sağına çekti. Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Yanan araç ekiplerin yardımıyla söndürüldü
Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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