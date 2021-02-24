Giresun'da kaldırımda yürüyen Mustafa Karakuş, bina çatısından düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu.

Dalgın şekilde ilerlediği sırada ne olduğunu anlamadığı bir ses duyduğunu belirten Karakuş, "Kafamı yukarı kaldırdığım sırada buz kütlesini gördüm. O an şoka girdim. Dokunduğunu hissettim ama kendimi kurtarabildim." dedi.