Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
Giresun'da kaldırımda yürüyen kişinin, bina çatısından düşen buz kütlesinden son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'da kaldırımda yürüyen Mustafa Karakuş, bina çatısından düşen buz kütlesinden saniyelerle kurtuldu.
Dalgın şekilde ilerlediği sırada ne olduğunu anlamadığı bir ses duyduğunu belirten Karakuş, "Kafamı yukarı kaldırdığım sırada buz kütlesini gördüm. O an şoka girdim. Dokunduğunu hissettim ama kendimi kurtarabildim." dedi.
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