Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yüksel Sezer ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sezer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Savunmanın ardından görüşü sorulan savcılık makamı, dosya kapsamında toplanmasını istediği başka delil olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.

Mütalaada, sanık Sezer'in, ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt mensuplarınca hazırlanan listede, "FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni temsil ettiği belirtilen B5 olarak nitelendirildiğinin tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Mütalaada, "örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık arz ettiği" belirtilen Sezer'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı, savunma için süre verilmesini talep etti.

Daha sonra mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, savunma için süre verilmesi talebinin kabul edildiğini, bu aşamada sanığın tutukluluk halinin de devamının kararlaştırıldığını bildirdi.

Davanın görülmesine 7 Nisan'da devam edilecek.