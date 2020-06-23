İstanbul Valiliği, şehirde etkili olan kuvvetli sağanakla ilgili açıklama yaptı. Öğleden sonra meydana gelen kuvvetli yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesinin Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Esenyurt'ta dere taşması nedeniyle bir binanın zemin katında mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuğun AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı vurgulandı. Açıklama şunlara yer verildi:

"Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir."