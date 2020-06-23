Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuyuya düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da kuyuya düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ovasaray köyünde Saliha Çıtır'a ait inek, tarlada otlarken su kuyusuna düştü.
Çıtır'ın yardım talebi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, halatla bağladıkları hayvanı kuyudan çıkardı.
Etiketler: inek kurtarma AFADSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:40
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