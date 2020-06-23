Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 3 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Öncüpınar Gümrük Kapısı Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı O.H.A. ile A.M. ve Suriye uyruklu T.M'yi Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, O.H.A. ve A.M'nin INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.