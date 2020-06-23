Haber Giriş: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt'ta ağaçlar devrildi, bir kadın sele kapıldı. Kadın, son anda çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: sel baskını esenyurtSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:56
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