Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tüfekle selfie çekerken kendisini vurdu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan İ.K., dayısının tüfeğiyle poz verip, fotoğraf çekilirken silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.
Olay, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Adana'dan, dayısı Z.P.'nin iş yerine gelen genç kız İ.K., iş yerinde bulunan tüfekle poz verip fotoğraf çektirmek istedi.
Cep telefonuyla selfie yaparken tüfeğin ateş alması sonucu İ.K. başından ağır yaralandı.
Dayısı tarafından hastaneye götürülen İ.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili İ.K.'nin dayısı Z.P. ile teyzesi S.P. polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: tüfekle poz selfie çekmek MersinSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:13
Son Haberler
- 16:39
- 16:40
- 16:34
- 16:31
- 16:32
Sıradaki Haber
Karabük Valisi Güler: Hastanelerimizdeki vaka sayımız 80'in üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz