Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Kuvvetli sağanağın etkisini gösterdiği İstanbul'un Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde hortum oluştu. Hortum anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde horum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul'daki kuvvetli yağışla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde de hortum oluştu.

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İstanbul’da sağanak yağış

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

Bazı bölgelere dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul’u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.