Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 3-22 Haziran tarihlerinde yaptıkları operasyonlarda 19 olaya müdahale etti.
Operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Son Haberler
- 15:54
- 15:51
- 15:46
- 15:46
- 15:43
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz