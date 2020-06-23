Emrah Ö'nün kullandığı yolcu minibüsü, İstanbul-Tekirdağ yolu Karaevli Kavşağı'nda Kubilay K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.

Kazada minibüsteki yolculardan Elmas Y., hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolu bir süre trafiğe kapandı.