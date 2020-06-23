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Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Emrah Ö'nün kullandığı yolcu minibüsü, İstanbul-Tekirdağ yolu Karaevli Kavşağı'nda Kubilay K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.
Kazada minibüsteki yolculardan Elmas Y., hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Etiketler: trafik Kazası Karaevli Kavşağı Tekirdağ süleymanpaşaSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:47
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