Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) protokol imza töreninde konuştu.

Başkanlığın hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla çağın teknolojik imkanlarını etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Erbaş, bu kapsamda internet siteleri ve mobil uygulamaları sürekli geliştirdiklerini aktardı.

Erbaş, Başkanlık yayınları arasında yer alan yüzlerce eser ve derginin, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden halkın istifadesine sunulduğunu belirterek, Diyanet TV bünyesinde oluşturulan "Diyanet Çocuk" kanalının sosyal medya üzerinden yayına başladığını kaydetti.

"Dini Soru Sorma", "Hac Kayıt ve Kura İşlemleri", "En Yakın Cami ve Kur'an Kursu Bilgilerini Öğrenme" gibi birçok hizmete e-Devlet üzerinden erişilebildiğini hatırlatan Erbaş, 2018'de teşkilatlara gönderilen talimatla her alanda öncelikle yerli ve milli ürünleri kullanmayı tercih ve teşvik ettiklerini vurguladı.

"Merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarda PARDUS kullanılıyor"

Başkanlık ile TÜBİTAK arasında Eylül 2019'dan beri yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığına değinen Erbaş, şunları söyledi:

"Bir aydan fazla süredir Başkanlık merkez teşkilatımızda 502 bilgisayarımızda, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemimiz PARDUS kullanılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz haftadan itibaren PARDUS işletim sisteminin taşra teşkilatlarımızda da yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz hızlanmıştır. PARDUS kullanımı konusunda illerimiz ve ilçelerimizde şu an itibarıyla 400 noktaya ulaşmış durumdayız. Sayın Bakanımızın ilgi ve destekleriyle TÜBİTAK ile yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanma konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak güzel bir örnek teşkil edeceğimize inanıyoruz."