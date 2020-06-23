Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kuvvetli yağışla birlikte hortum oluştu
[Fotoğraf: DHA]
Kuvvetli sağanağın etkisini gösterdiği İstanbul'un Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde hortum oluştu. Hortum anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Çatalca ilçesinde horum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul'daki kuvvetli yağışla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde de hortum oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: istanbul sağanak istanbul hortum çatalca hortum anıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:08
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