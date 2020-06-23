Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

İstanbul’da şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor. İstanbul’daki son durumu @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/hOCAtQS9PW pic.twitter.com/H2kcEflFmt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2020

[Fotoğraf: İHA]

Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı bölgelere dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul’u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.