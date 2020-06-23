İzmir-Aydın Otoyolu'nda Bornova yönünde seyreden Barış S. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Ali B.'ye ait tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı tırın dorse kısmının altına girerken, Barış S. de sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış S.'yi itfaiye ekipleri çıkarırken, ağır yaralandığı belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.