Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yağmur ve dolunun İstanbul'a gelişi böyle görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi drone ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı.
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile görüntülendi.
Etiketler: sağanak istanbul yağmur droneSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:21
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