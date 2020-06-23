Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Emeğil mevkisinde İsmail Açıkkar yönetimindeki hafif ticari araç, Musa Durmuş yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Ali Açıkkar, Emine Açıkkar ve Bayram Yıldız yaralandı.

Yaralı 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Emine Açıkkar ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan ilçe yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.