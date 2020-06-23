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Başkentte 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Başkentte jandarma ekiplerince takibe alınan araçta 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen çalışmalar sonucu, 20 Haziran'da Altındağ ilçesinde bir kamyonetin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.
4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Fiziki takibe alınarak Aydınlıkevler Kavşağı'nda durdurulan araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler, K.G, S.U. ve A.S. ise gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. tutuklanırken, S.U. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:15
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